Злиття «Укрсоцбанку» та «УніКредит Банку» відбудеться вже цього року - Тимонькін

Злиття дочірніх банків міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія) в Україні - «Укрсоцбанку» та «УніКредит Банку» - відбудеться вже цього року, повідомив голова правління «Укрсоцбанку» Борис Тимонькін в інтерв'ю УНІАН.

Як повідомлялося, злиття двох банків є стратегічною метою групи.

«Процес відкладався у зв'язку з тим, що «Укрсоцбанк» та «УніКредит Банк» належать різним структурам групи, але ми вже знайшли відповідний механізм. Водночас ми тісно співпрацюємо, багато фахівців працюють на два банки, і сьогодні це буде нормальний процес реорганізації в межах однієї структури», - сказав Тимонькін.

Також банкір підтвердив, що скорочення присутності на ринку України та в роздрібному бізнесі, зокрема, не входить у плани групи. «Ідея про продаж роздрібного бізнесу вбиває банк... Основне джерело залучення гривневих ресурсів - роздрібний ринок, і ми цілком успішно залучаємо ресурси через нашу мережу. Ми оптимізували структуру і значно знизили собівартість процесів, плануємо відкривати нові модернізовані відділення. У роздрібному бізнесі ми в минулому році зайняли 14% ринку кредитування на купівлю автомобілів», - додав він.

Щодо підтримки материнського банку Тимонькін підкреслив, що наразі «Укрсоцбанк» є самодостатньою структурою, повертає залучені кредити і не залучає нові. «Статутний капітал у розмірі 1,8 млрд і загальний в 7,7 млрд при активах 39 млрд грн є достатнім для виконання всіх нормативів та забезпечення діяльності банку. Актив, який постійно вимагає капіталовкладень, і не приносить прибутку - це благодійність, соціальний проект, але аж ніяк не бізнес. Але це не про нас, ми здатні генерувати прибуток і віддавати борги», - зазначив голова правління.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ) входить до групи найбільших банків, працює на ринку України з 1990 року.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 38,83 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 23,69 млрд грн, зобов'язання - 31,17 млрд грн, статутний капітал - 1,82 млрд грн, власний капітал - 7,66 млрд грн . За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 8,07 млн грн.

Банк є частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія). Основні акціонери банку - структури групи «Ферротрейд Інтернешнл» (48,3958% акцій банку) і UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акцій у прямому володінні і 48,3958% - опосередковано).

Борис Тимонькін - голова правління «Укрсоцбанку» з 2001 року, кандидат економічних наук, неодноразовий лауреат програми Людина року, дворазовий переможець фінансового рейтингу тижневика Бізнес у номінації Банкір року, з 2011 року очолює раду Незалежної асоціації банків України.