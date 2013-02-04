На поточному тижні долар і євро помірно дорожчатимуть - Forex club

Дещо підвищена ліквідність у банківській системі може призвести до зростання вартості долара на початку поточного тижня, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, середній курс продажу готівкового долара протягом тижня перебуватиме в межах 8,15-8,166 грн.

Крім того, як відзначають аналітики, євро на поточному тижні, ймовірно, продовжить помірно дорожчати, оскільки оприлюднені напередодні економічні індикатори в США підтвердили дві тенденції. З одного боку, настрої з приводу майбутнього економічного зростання в цій країні залишаються позитивними, з іншого - ринок праці досі знаходиться в нестабільному стані, і вимагає подальшого поліпшення. Це говорить про те, що США і далі будуть дотримуватися м'якої монетарної політики.

Також значний вплив на євро на тижні надасть рішення щодо процентної ставки ЄЦБ. Європейський регулятор, імовірно, підтвердить свої помірно позитивні оцінки на поточний рік. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, євро на міжнародному ринку протягом тижня коливатиметься у межах 1,3400-1,3850. Середній курс продажу готівкового євро може перебувати у межах 10,92-11,28 грн.

Істотно вплинути на динаміку російського рубля може засідання ЄЦБ щодо процентної ставки 7 лютого. Якщо керівництво європейського регулятора підтвердить помірно позитивні економічні оцінки з економіки єврозони, рубль і далі продовжить дорожчати. В іншому випадку, рубль може показати корекційний рух вниз. Середній курс продажу готівкового рубля, ймовірно, перебуватиме в межах 0,27-0,277 грн.