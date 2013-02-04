НБУ обіцяє не допустити різких коливань курсу гривні

Національний банк України у разі потреби вживатиме заходів щодо запобігання девальвації і зі зміцнення курсу гривні.

Про це у статті "Стабільність гривні - основа основ" для ZN.UA пише директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова.

Вона відзначає, що головною метою Нацбанку в 2013-му році, як і раніше залишається підтримка цінової стабільності. Водночас на Нацбанк не покладено обов'язок утримувати обмінний курс гривні в тих чи інших межах.

"Водночас, враховуючи, що динаміка курсу гривні має значний вплив на показники інфляції і якість балансів банків, НБУ у разі необхідності вживатиме заходів щодо запобігання його значним коливанням", - підкреслює О.Щербакова.

Вона відзначає, що "існує чіткий взаємозв'язок: що вища довіра громадян до валюти своєї країни, то міцніша і стабільніша економіка і вищий добробут самих громадян".

"Ми впевнені, що в Україні на сьогодні існують всі передумови для подальшого підтримання цінової стабільності. А це значить, що нашій грошовій одиниці можна довіряти... А Національний банк робитиме все від нього залежне, щоб ті, хто довіряє гривні, завжди залишалися у виграші", - акцентувала О.Щербакова.

"Подобається це комусь чи ні, але наша грошова одиниця залишається стабільною. І це - факт... Національний банк України і надалі буде робити все для того, щоб провісники фінансових армагеддонів та інших валютно-цінових апокаліпсисів завжди виглядали так само погано, як і 2012-го", - підсумувала представник НБУ.

Як повідомляв УНІАН, українські та міжнародні економісти прогнозують в поточному році зниження курсу гривні. За їхніми прогнозами, до кінця року вона може подешевшати щодо долара на 10-30%.

Американський долар у гривні коштував найменше на початку введення національної грошової одиниці України (1993 рік) - 1,8 грн/дол. Пізніше, в 1998 і 2008 роках, відбулася девальвація національної валюти, внаслідок чого курс долара до гривні виріс до 8 грн/дол., А на тлі панічних настроїв населення на початку останньої фінансової кризи чотири роки тому вартість готівкового долара доходила навіть до 10 грн.