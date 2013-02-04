Дефолту в Україні у 2013 році не буде, вважає Тимонькін

Передумови для настання дефолту в Україні у 2013 році відсутні, повідомив голова правління «Укрсоцбанку» Борис Тимонькін в інтерв'ю УНІАН.

Банкір допускає, що в поточному році не буде досягнуто якихось домовленостей з МВФ і можливе посилення тиску з боку Росії. Водночас, він вважає, що рівень золотовалютних резервів не є критичним для держави. «У 2004 році рівень резервів становив 12,8 млрд дол., і за підсумками року знизився до 3,5 млрд дол. Але до 2008 року нам вдалося наростити обсяги ЗВР до 37 млрд дол. при негативному платіжному балансі. Головне - це стійкість і послідовність органів влади. Тоді з урахуванням грошових потоків в доларах США ми зможемо і обслуговувати кредити МВФ, і нарощувати резерви», - сказав він.

Водночас Б.Тимонькін нагадав про необхідність впроваджувати реформи, передбачені у рамках співпраці з МВФ. «По суті, ці реформи корисні, передусім, для України. І якщо МВФ упевниться, що уряд країни вживає конструктивні кроки для вирішення існуючих проблем, він може піти на поступки, це досить гнучка структура», - підкреслив він, називаючи 2013 рік найбільш вдалим для структурних реформ.

Щодо лібералізації курсу валюти банкір відзначив, що показник дефіциту валюти в нашій країні спотворюється такими явищами, як псевдоімпорт і купівля валюти населенням. «До того, як відпускати курс валюти у вільне плавання, треба навести порядок, тоді гривня навіть буде зміцнюватися... Монетарна політика має бути жорсткою, оскільки в нашій країні кожна вільна гривня йде на купівлю долара... Заяви про брак грошей для підтримки української промисловості, на мою думку, необґрунтовані, оскільки ми наразі не спостерігаємо черги клієнтів, охочих отримати кредит», - додав банкір.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ) входить до групи найбільших банків, працює на ринку України з 1990 року.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 38,83 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 23,69 млрд грн, зобов'язання - 31,17 млрд грн, статутний капітал - 1,82 млрд грн, власний капітал - 7,66 млрд грн . За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 8,07 млн грн.

Банк є частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія). Основні акціонери банку - структури групи «Ферротрейд Інтернешнл» (48,3958% акцій банку) і UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акцій у прямому володінні і 48,3958% - опосередковано).

Борис Тимонькін - голова правління «Укрсоцбанку» з 2001 року, кандидат економічних наук, неодноразовий лауреат програми Людина року, дворазовий переможець фінансового рейтингу тижневика Бізнес у номінації Банкір року, з 2011 року очолює раду Незалежної асоціації банків України.