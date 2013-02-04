Україна знайде 9 млрд дол. для погашення зовнішніх зобов'язань - Арбузов

Україна знайде кошти в розмірі 9 млрд доларів для погашення своїх зовнішніх фінансових зобов'язань у 2013 році, впевнений перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу «Україна» в неділю, 3 лютого.

«Ми візьмемо необхідну кількість грошей. Судячи з платіжного балансу, інвестори нам довіряють. Єдине, це питання ціни. Звичайно, нам би хотілося домовитися з Міжнародним валютним фондом. Питання ціни принципове для економіки, і якби ми взяли дешевше необхідні позики, нам легше було б розраховуватися», - заявив С.Арбузов.

Він також зазначив, що, незважаючи на те, що 2013 рік буде складним і для світової, і для української економіки, і важко передбачити, чим закінчиться криза, що розвивається «поза країною і всередині країни», підстав для песимізму немає.

«Я скажу, що для песимізму підстав немає. У минулому році Мінфін залучив зовнішні запозичення на суму близько 5 млрд доларів. На внутрішньому ринку залучення становили близько 3 млрд доларів: це працювало наше населення, наші підприємства, наші банки. Ось уже 8 млрд доларів. А нам потрібно віддати лише 9 млрд. Я думаю, що наступний рік, якщо не буде легше, то складніше не має бути", - заявив перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році уряду України необхідно повернути близько 9 млрд доларів за зовнішніми боргами, з них МВФ - 5,63 млрд дол.

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