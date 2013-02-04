Міндоходів нагадує підприємцям про крайній строк подання звітності про доходи

Міністерство доходів і зборів нагадує, що фізичні особи-підприємці мають подати декларації про доходи до органів Державної податкової служби до 11 лютого.

Про це сказано в роз'ясненні Міндоходів, переданому агентству УНІАН.

«Фізичні особи-підприємці подають до податкових органів декларації про майновий стан і доходи за результатами календарного року протягом 40 днів після закінчення звітного періоду, тобто не пізніше 11 лютого 2013», - сказано у роз'ясненні.

У декларації визначається сума одержаних доходів від провадження господарської діяльності і сума податків, що підлягають сплаті до бюджету або поверненню. Крім того, підприємець зобов'язаний заповнити ще один документ - додаток № 5 із зазначенням коду та виду діяльності відповідно до класифікатора КВЕД, загальної суми доходу, суми чистого оподатковуваного податку, а також документального підтвердження витрат, пов'язаних з господарською діяльністю.

Водночас, як стверджують у Міндоходів, фізичні особи-підприємці самостійно здійснюють розрахунок податкових зобов'язань та визначають авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб на 2013 рік. Крім того, інші доходи, не пов'язані з прямою господарською діяльністю, а також їх джерела повинні бути вказані в декларації. Такі доходи оподатковуються за правилами, встановленими для платників податків - фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб, які ведуть власну господарську діяльність, і найнятих працівників. Обсяг податку на доходи фізичних осіб, який передбачається зібрати в рамках виконання Державного бюджету на 2013 рік, становить 78 млрд грн.