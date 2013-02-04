Тимонькін: цього року будуть нові банкрутства банків

У 2013 році будуть нові банкрутства у банківській системі, повідомив голова правління «Укрсоцбанку» Борис Тимонькін в інтерв'ю УНІАН.

За словами банкіра, банкрутства повинні бути, водночас чітко налагоджена процедура виплат через фонд гарантування вкладів знижує негативні наслідки для населення, в підсумку такі процеси не несуть загрози для банківського сектора в цілому. «Безумовно, корпоративний бізнес слабо захищений, але треба думати, перш ніж довіряти свої кошти банку із завищеними ставками. Що швидше вкладники та бізнес це зрозуміють, то швидше відбудеться неминуча трансформація банківського ринку», - сказав Тимонькін.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) входить до групи найбільших банків, працює на ринку України з 1990 року.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 38,83 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 23,69 млрд грн, зобов'язання - 31,17 млрд грн, статутний капітал - 1,82 млрд грн, власний капітал - 7,66 млрд грн . За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 8,07 млн грн.

Банк є частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group, Італія. Основні акціонери банку - структури групи «Ферротрейд Інтернешнл» (48,3958% акцій банку) і UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акцій у прямому володінні і 48,3958% - опосередковано).

Борис Тимонькін - голова правління банку з 2001 року, кандидат економічних наук, багаторазовий лауреат програми «Людина року», дворазовий переможець фінансового рейтингу тижневика «Бізнес» у номінації «Банкір року», з 2011 року очолює раду Незалежної асоціації банків України.