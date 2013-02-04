Інфляція в єврозоні у січні знизилася
13:37, 04 лютого 2013Фінанси
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Брюссель. У січні 2013 року, за попередніми даними, річна інфляція (січень до січня) у зоні євро становила 2,0%.
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
У грудні 2012 року річна інфляція у зоні євро становила 2,2%, у всіх країнах-членах Європейського Союзу (ЄС-27) – 2,3%.
З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.
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