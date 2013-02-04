Призначено нового голову правління «Укрексімбанку»

Головою правління «Державного експортно-імпортного банку України» (Укрексімбанк, м. Київ) призначено Віталія Білоуса, який раніше обіймав посаду члена правління - заступника голови правління цієї фінансової установи.

Про це йдеться в повідомленні банку, розміщеному в офіційному інтернет-виданні Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Також повідомляється, що на посаду члена правління - заступника голови правління «Укрексімбанку» призначено Сергія Міськова.

Крім того, банк ввів до складу правління начальника Управління зовнішніх запозичень «Укрексімбанку» Олександра Щура.

Як повідомляв УНІАН, Микола Удовиченко, який обіймав посаду голови правління «Укрексімбанку», наприкінці січня 2012 року був призначений заступником голови Національного банку України.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) працює на ринку України з 1992 року і на 100% перебуває у власності держави. Входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

«Укрексімбанк» в 2012 році збільшив прибуток порівняно з 2011 роком на 81,3% - до 159,73 млн. грн.

Активи банку за 2012 рік зросли на 17,1% - до 87,95 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів знизилися на 5,82% - до 40,42 млрд грн. Зобов'язання банку за 2012 рік зросли на 22,2% - до 70,09 млрд грн, кошти клієнтів - на 41,5%, до 44,84 млрд грн. Власний капітал банку в 2012 році зріс на 0,68% - до 17,86 млрд грн, статутний капітал - на 0,2%, до 16,45 млрд грн.