Президент Польщі затвердив бюджет країни на 2013 рік з дефіцитом 11,5 млрд дол.

Варшава. Президент Польщі Броніслав Коморовський підписав прийнятий в кінці 2012 року національний бюджет, що визначає максимальний рівень дефіциту державних фінансів у близько 11,5 млрд дол. (1USD = 3,1PLN), повідомила УНІАН прес-служба глави польської держави.

Згідно із затвердженим у грудні 2012 року бюджетом, яким володіє агентство, влада очікує отримати в поточному році близько 96,5 млрд дол. доходів, 90% з яких становитимуть податкові надходження.

Витрати держави не повинні перевищити 108 млрд дол.

У бюджеті закладено 2,2% зростання ВВП і 2,7% інфляція.

Як повідомляв УНІАН, торішній бюджет Польщі передбачав дефіцит на рівні близько 11 млрд дол. при доходах в 95 млрд дол.

Бюджет передбачав зростання ВВП на 2,5% і 2,8% інфляцію.

Фактично національна економіка Польщі в минулому році зросла на 2%, а інфляція в грудні досягла 27-ми місячного мінімуму на рівні 2,4%.