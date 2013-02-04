Фонд гарантування намагається відновити виплати вкладникам банку «Таврика»

Банк «Таврика» втратив зв'язок із відділеннями і зазнав фінансових втрат унаслідок обшуку, проведеного співробітниками Служби безпеки України. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на своєму офіційному сайті.

Як йдеться в повідомленні фонду, роботу банку «Таврика» було блоковано 31 січня при проведенні обшуку приміщень банку співробітниками СБУ у супроводі працівників спецпідрозділу «Альфа». У цей час ведеться відновлення комп'ютерних мереж, робота яких була порушена під час обшуку. Зв'язок із відділеннями банку наразі відсутній, що ускладнює роботу банку. Фонд вживає всіх заходів для відновлення виплат вкладникам банку. Здійснюється підрахунок збитків, завданих банку під час обшуку.

Як повідомляв УНІАН, СБУ згідно з рішенням Шевченківського районного суду Києва провела обшук в адміністративному приміщенні банку «Таврика» (Київ) у рамках досудового розслідування з кримінального провадження за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18 січня почав виплати вкладникам банку через установи «Імексбанку» на підставі реєстру вкладників на одержання коштів за вкладами.

Рішення про введення тимчасової адміністрації в банку «Таврика» строком на 3 місяці - до 20 березня 2013 року ухвалено виконавчою дирекцією фонду 20 грудня 2012 року. Уповноваженою особою фонду призначена Наталія Соловйова, начальник відділу тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків фонду.