На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1425/8,1460 грн/дол.

У понеділок, 4 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1470, на 12:00 звузився спред - 8,1435/8,1450. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1425/8,1460 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2717/21, на 12:00 ціни знизилися - 0,2716/20. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2715/19. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 29,9970 (+0,0575).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3602/04, а на 15:00 знизилися до 1,3573/75.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями – 11,0765/11,0850, на 12:00 ціни пішли донизу - 11,0625/11,0700. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму - 11,0415/11,0505.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1430/8,1460, на 12:00 ціни піднялися до 8,1450/8,1490. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1420/8,1455 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0895/11,0955, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,1320/11,1415. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися - 11,1095/11,1180.