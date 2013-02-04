Банк «Надра» в 2012 році скоротив прибуток удвічі

Банк «Надра» (м.Київ), що входить до групи найбільших банків України, в 2012 році, порівняно з показником 2011 року, скоротив чистий прибуток удвічі - до 1,01 млн грн.

Про це йдеться у звіті банку.

Згідно зі звітом, у III кварталі банк отримав прибуток у розмірі 127 тис. грн проти 1,162 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року по 13 серпня 2011 р. в банку «Надра» працювала тимчасова адміністрація.

У другому кварталі 2011 р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, придбала 89,9659% акцій банку.

Банк «Надра» в 2011 році, порівняно з 2010 роком, скоротив чистий прибуток у 2,3 рази - до 2,001 млн грн.

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