Міндоходів пропонує запровадити акцизні марки з трирівневим захистом

Міністерство доходів і зборів України пропонує запровадити акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів з посиланням на розроблений проект відповідної постанови Кабінету Міністрів.

Відповідно до розробленого документа, запровадження нових акцизних марок - один з етапів створення комплексної автоматизованої системи обліку обороту алкогольних напоїв і тютюнових виробів, суть якої у повному контролі за виробництвом, оптовими поставками і роздрібною торгівлею підакцизними товарами.

На думку експертів міністерства, ухвалення постанови забезпечить не тільки ефективний державний контроль у сфері обігу підакцизних товарів, але і наповнить державний бюджет платежами з акцизного податку. Крім того, це захистить споживача від фальсифікату, здатного завдати значної шкоди життю та здоров'ю.

Водночас Міндоходів пропонує збільшити вартість акцизних марок, оскільки вона залишалася незмінною з 2008 року, тоді як виробники алкоголю і сигарет підвищили ціну на свою продукцію в кілька разів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 Міндоходів розкритикувало можливість виключення акцизних марок з переліку бланків суворої звітності, пояснивши свою позицію тим, що такий крок призведе до зростання фальсифікату і розширення тіньового ринку підакцизних товарів. Фахівці міністерства також звернули увагу, що підпільне виробництво алкоголю і тютюну - один з найпоширеніших податкових злочинів. До того ж фальсифікат, пропонований споживачам, часто загрожує їхньому життю і здоров'ю.