«Ощадбанк» призначив нового першого заступника голови правління - Кирила Кушніра, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як йдеться у повідомленні, наглядова рада 1 лютого ухвалила рішення про призначення К.Кушніра на посаду строком на 5 років.

К.Кушнір працює в банківській системі з 1994 року, зокрема обіймав керівні посади в банках «Приватбанк», «Аваль» («Райффайзен Банк Аваль»), «Престиж» («Ерсте Банк»), «ВТБ Банк».

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків. 100% акцій банку належать державі.

На 1 січня 2013 активи банку становили 85,99 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 51,19 млрд грн, зобов'язання - 67,88 млрд грн, статутний капітал - 15,54 млрд грн, власний капітал - 18,12 млрд грн .

За 2012 банк отримав прибуток у розмірі 565,83 млн грн.