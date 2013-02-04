Термін подачі кредиторських вимог до підприємства, що закривається, обмежать

Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до Цивільного та Господарського кодексів та обмежити трьома місяцями термін подачі кредиторських вимог підприємству, яке закривається, або фізичній особі, яка призупиняє свою підприємницьку діяльність. Відповідний законопроект опублікований на офіційному сайті Верховної Ради України.

«Термін подачі кредиторських вимог не може бути менше двох і більше трьох місяців з дня публікації рішення про припинення діяльності фізичної або юридичної особи», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

У ній же сказано, що проект спрямований на спрощення процедури припинення діяльності юридичних або фізичних осіб.

Законопроект без зауважень був схвалений Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінсоцполітики, Держслужбою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.