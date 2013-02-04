Київська міськрада залучила 3 млрд грн у результаті розміщення облігацій

19:10, 04 лютого 2013
Фінанси
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Київська міська рада залучила 3,06 млрд грн у результаті розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик серій С, F і G, повідомив емітент у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

За інформацією емітента, у рамках розміщення з 28 по 29 грудня 2012 року було реалізовано 250 тис. облігацій серії С, 875 тис. облігацій серії F та 1915253 облігації серії G номінальною вартістю 1 тис. грн. Ставка купона встановлена ​​на рівні 15,25% річних. Погашення облігацій серії С заплановано з 20 по 23 жовтня 2014 року, серії F - з 5 по 8 жовтня 2015 року, серії G - з 7 по 25 грудня 2015 року. Розміщення проведено на фондовій біржі «Перспектива», андеррайтером випуску виступає «Укрексімбанк».

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, у січні-жовтні 2012 року держрегулятор зареєстрував 11 випусків облігацій місцевих позик на 4,2 млрд грн, до того ж за аналогічний період 2011 року обсяг облігацій місцевих позик становив 490 млн грн. Найбільшу частку в загальному обсязі минулого року зайняв випуск облігацій Київської (4,0 млрд грн), Запорізької (50 млн грн), Кременчуцької (25 млн грн) та Дніпропетровської (10 млн грн) міських рад.

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