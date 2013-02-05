Меркель одержує більше за всіх чиновників країн ЄС - майже 25 тис євро на місяць

Канцлер Німеччини Ангела Меркель одержує щомісяця майже 25 тисяч євро, що є найвищою заробітною платою єврочиновника, заявив прес-секретар ЄК Антоніо Гравілі, повідомляють РІА «Новости».

«Їй платять майже 21 тисячу євро на місяць. Це вище, ніж у якого б то не було з офіційних осіб ЄС», - сказав він на прес-конференції.

З урахуванням базових надбавок, серед яких, за канцлерство, зарплата канцлера складає майже 25 тисяч євро на місяць. Жоден чиновник ЄС не отримує більше ніж А.Меркель з урахуванням всіх надбавок.

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