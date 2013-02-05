Ситуація в Іспанії може обвалити пару EUR/USD - експерт

Перспективи відставки прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя сколихнули ринки, адже будь-який новий привід для нестабільності, особливо в Іспанії, може знову підірвати довіру інвесторів і обвалити прибутковість за держоблігаціями до небувалих рівнів - а це означає, що країна не зможе сама фінансувати свій борг, і змушена буде звернутися за допомогою, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, корекція з пари EUR/USD може продовжитися, особливо якщо тиск на Рахоя посилиться, і він подасть у відставку. Після пробою рівня 1,35 метою стане позначка 1,3430.

У Великобританії сьогодні опублікують PMI у сфері послуг. Показник минулого місяця вперше за тривалий час опустився нижче за позначку 50. Якщо це був лише сезонний одноразовий спад і індекс підніметься вище, можлива нова хвиля зміцнення GBP/USD в районі найближчого опору 1,58. Якщо ні, GBP/USD може повернутися до рівня 1,5680.

Найближчою метою для пари USD/JPY буде 93,60, тоді як середньостроковим орієнтиром залишається 95,00.