Обама підписав закон, що запобігає дефолту США

Президент США Барак Обама підписав закон, що знімає необхідність до 19 травня підвищувати межу держборгу, передає РІА «Новости».

Законопроект передбачає продовження фінансування статей бюджету з оплати міжнародних зобов'язань США, що дозволяє країні уникнути оголошення технічного дефолту. Білий дім підтримав законопроект, хоча й заявив, що віддав би перевагу не відстроченню вирішення питання, а його повному узгодженню на довгостроковий період.

Раніше, 23 січня, законопроект ухвалила Палата представників, 31 січня його схвалив Сенат.

Межа держборгу в США наразі становить 16,394 трлн доларів, востаннє її підвищували наприкінці січня 2012 року. Країна подолала цю межу 31 грудня 2012 року, проте Мінфін вжив заходів, необхідних для продовження обслуговування боргу до теперішнього часу.

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