Торги на міжбанку вівторка відкрилися зростанням котирувань

У вівторок, 5 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1420/8,1470 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2705/09, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,9785/10,9870. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3490/92 (понеділок — 1,3602/04).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1470, на 12:00 звузився спред - 8,1435/8,1450. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1425/8,1460 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0765/11,0850, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,0625/11,0700. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму - 11,0415/11,0505.