ЄС готовий прискорити виділення 308 млн євро на реконструкцію «Уренгой-Помари-Ужгород»

Європейський Союз готовий прискорити виділення 308 млн євро на реконструкцію української ділянки газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожана сьогодні на прес-конференції.

«Минулого тижня в Брюсселі ми обговорювали питання кредитування реконструкції газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Європейська сторона погодилася прискорити виділення кредитів за лінією Європейського банку реконструкції та розвитку в розмірі 308 млн євро», - сказав Л.Кожара.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує залучити 1,3 млрд дол. на модернізацію та реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня надійності роботи газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», керівництво «Нафтогазу» ухвалило рішення щодо фінансування в 2011 році початку робіт за проектом «Реконструкція лінійних споруд газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» (I черга)» за рахунок власних коштів.

НАК «Нафтогаз України» планує інвестувати 543 млн дол. у модернізацію першої черги газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Також планується, що 308 млн дол. із цієї суми становитимуть інвестиції, а решта – власні фінанси.

Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк у лютому ц.р. підтвердили свій намір допомогти Україні в модернізації газотранспортної системи і готові були виділити кредит на суму 308 млн дол. вже до кінця 2012 року.

Ці кошти будуть спрямовані на фінансування низки екстрених ремонтних заходів на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Проведення цих термінових ремонтних робіт необхідно для безпечного і безупинного транзиту газу до Європи.