«Банк Кредит Дніпро» у 2012 році знизив прибуток на 16%

«Банк Кредит Дніпро», один з великих банків України, у 2012 році знизив прибуток у порівнянні з 2011 роком на 15,9% - до 1,65 млн грн, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 скоротилися на 2,2% - до 8,37 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів зросли на 0,8%, до 5,22 млрд грн. Зобов'язання банку за рік скоротилися на 2,3% - до 7,78 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 11,2% - до 6,21 млрд грн. Власний капітал за звітний період знизився на 0,7% - до 595,77 млн грн, статутний капітал не змінився і становить 315 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році банк отримав прибуток у розмірі 1,96 млн грн.

«Банк Кредит Дніпро» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1993 року. Власниками банку є бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї через компанію «Бренкрофт Ентерпрайзес Лтд» (Кіпр).