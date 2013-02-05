У Києві податкові надходження зросли на 47%

Платники податків Києва в січні 2013 року збільшили обсяг надходжень до бюджету до 2,965 млрд грн, що на 879 млн грн (47%) більше, ніж у січні 2012 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби Києва з посиланням на главу відомства Ірину Носачову.

За її словами, надходження від податку на додану вартість збільшились на 27% - до 298 млн грн, від податку на доходи фізичних осіб - на 19% до 733 млн грн. Крім того, в 4 рази зріс показник сплати податку на прибуток (обсяг надходжень з податку на прибуток у релізі не вказується).

З початку року до бюджету міста Києва платники податків сплатили 616 млн грн, що на 130 млн грн (27%) більше січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України в Києві в 2012 році мобілізувала до державного бюджету 24,585 млрд грн, що на 23% більше показника 2011 року. У 2012 році на 23% збільшилися надходження від податку на додану вартість, майже на 24% зріс показник сплати податку на прибуток.

Надходження з податку на доходи фізичних осіб становили 10,553 млрд грн, що на 1,5 млрд грн (або на 16,6%) більше показника 2011 року.

До бюджету Києва в 2012 році платники податків сплатили 8,262 млрд грн, що на 22% більше торішнього показника.