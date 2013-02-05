Кількість власників електронних ключів для оформлення податкової звітності сягнула 148 тисяч

Кількість власників електронних ключів, наданих у Центрі сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів України для оформлення податкової звітності в електронному вигляді, зросла до 148 тис. абонентів - 99,2 тис. приватних підприємців і 48,8 тис. юридичних осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

У повідомленні вказується, що в подальшому цей показник лише зростатиме, тому що електронні ключі, а також програмне забезпечення для користування системами електронної звітності видаються податковими органами безкоштовно.

Крім того, нагадали у Міндоходів, з 6 лютого Центр сертифікації ключів почне видавати ключі для оформлення митних операцій посадовим особам митних органів, митним брокерам і суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності. Технічна підтримка раніше виданих ключів для митних операцій здійснюється податковими органами. «Це один з перших кроків з уніфікації обслуговування платників податків після створення Міністерства доходів і зборів», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, акредитований Центр сертифікації ключів почав роботу 30 травня 2012 року. Видача, генерація ключів є безкоштовною, а центр спроможний надавати до 2 тис. ключів електронного підпису на день. Витрати на створення центру становили 1,5 млн грн.Водночас у Міндоходів зростання користувачів послуг центру пояснюють зручністю самих послуг, що дозволяють не з'являтися в податковій інспекції навіть раз на квартал, а відправляти документацію через Інтернет. Перехід на електронне декларування дедалі активніше використовують платники ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку.