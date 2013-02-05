НБУ навесні запропонує ринку новий інструмент - банківський фінансовий вексель

Національний банк України вже навесні поточного року планує вивести на ринок новий інструмент - банківський фінансовий вексель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр Дубихвіст в бесіді з журналістами у вівторок.

За його словами, цей інструмент, орієнтований, передовсім, на юридичних осіб, є альтернативою банківському депозиту, водночас має більш високу ліквідність.

«Це фактично сек'юритизований депозит, тобто депозит, який має певну ліквідність. Це дозволить банкам подовжити свою пасивну базу, а юридичним особам більш гнучко управляти своєю ліквідністю», - сказав О.Дубихвіст.

Він повідомив, що ініціаторами впровадження нового інструменту стали банки. У НБУ вважають, що даний інструмент дозволить банкам залучити більш довгий фінансовий ресурс, що в свою чергу знизить кредитні ставки.

Також О.Дубихвіст повідомив, що інструмент буде випускатися в електронній формі, що, відповідно, визначає необхідність розробки програмного забезпечення.

В цілому, за його прогнозами, заходи з виведення інструменту на ринок вдасться завершити протягом двох місяців.

«Це досить цікавий і живий проект. В принципі фінансові векселі будуть хорошим і цікавим інструментом саме для юридичних осіб. Я думаю, що вони (банківські фінансові векселі - УНІАН) навесні будуть вводитися», - говорить О.Дубихвіст. - «Думаю, не в найближчий місяць, але два так точно».

Також він відзначив позитивну динаміку з погашення населенням своїх валютних боргів, що знижує валютні ризики банківської системи.

«З 1 січня 2010 по 1 січня 2013 року населення погасило майже 88 млрд грн (в еквіваленті) або зменшило свою валютну заборгованість на 51%» - повідомив О.Дубихвіст.