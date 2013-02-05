Доходи держбюджету України у січні зросли до 23,2 млрд грн

За оперативними даними, у січні 2013 року до загального та спеціального фондів Державного бюджету надійшло 23,2 млрд грн, що 1,5 млрд грн (на 6,8%) більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, до загального фонду держбюджету надійшло 20,1 млрд грн, що на 2 млрд грн (на 10,8%) більше минулорічного показника, до спеціального фонду - 3,1 млрд грн.

У січні ц.р. обсяг відшкодувань з податку на додану вартість становив 4,5 млрд грн, що на 0,9 млрд грн (на 25,6%) більше, ніж у січні минулого року. Обсяг відшкодувань в автоматичному режимі становив 1,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, доходи загального і спеціального фондів Державного бюджету України в січні-грудні 2012 року, за оперативними даними, становили 346 млрд грн (з урахуванням власних доходів бюджетних установ та субвенцій), що на 31,4 млрд грн (на 10%) більше показника 2011 року при плановому показнику на 2012 рік - 372,331 млрд грн.