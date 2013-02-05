Міжбанк у вівторок закрився котируваннями 8,1400/8,1440 грн/дол.

У вівторок, 5 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1470, на 12:00 звузився спред - 8,1435/8,1450. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1400/8,1440 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2705/0,2709, на 12:00 ціни піднялися до 0,2709/0,2713. До закриття ціни досягли рівня 0,2711/0,2715. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,0225 (+0,0255).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3490/1,3492, а на 12:00 підвищилися до 1,3552/1,3554. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9785/10,9870, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,0165/11,0235. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,0320/11,0410.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1470, на 12:00 звузився спред - 8,1435/8,1450. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1425/8,1460 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 11,0765/11,0850, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,0625/11,0700. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму - 11,0415/11,0505.