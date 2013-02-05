Держфінінспекція попереджає громадян про можливе шахрайство під час повернення вкладів МММ

Державна фінансова інспекція звернулася до громадян із застереженням про можливі випадки шахрайства під час повернення коштів вкладникам фінансової піраміди «МММ-2011». Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, на телефон довіри Державної фінансової інспекції України останнім часом приходять повідомлення від громадян про те, що до них в телефонному режимі звертаються нібито представники Держфінінспекції з пропозиціями забезпечити їм як вкладникам фінансової піраміди «МММ-2011» повернення коштів. Беручи все це до уваги, Держфінінспекція повідомляє, що від імені відомства таких звернень не було.

Представники відомства вже звернулися з цього приводу до МВС і застерегли громадян від можливого шахрайства, мета якого – обдурити і дискредитувати Держфінінспекцію, основане завдання якої – здійснювати державний фінансовий контроль за використанням і збереженням державних фінансів.

Як повідомляв УНІАН, восени 2011 року в Києві та регіонах України почали з'являтися яскраво-помаранчеві біл-борди, розтяжки і написи на тротуарах, що рекламували фінансову піраміду «МММ-2011». Організатором піраміди виступив Сергій Мавроді, засновник такого товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала вклади населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, що вносилися новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши вклади більш як 10 млн. осіб.

Учасники МММ-2011 в Україні стверджували, що основні принципи роботи піраміди залишилися тими самими, що й 17 років тому. Проте, українці активно вкладали в піраміду.

У травні 2012 року піраміда обвалилася, незважаючи на всі повідомлення її керівників про безпідставність таких повідомлень. Тоді ж Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг запропонувала встановити кримінальну відповідальність за створення «фінансових пірамід».