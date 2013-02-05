Кіберзлочинці у січні зняли з платіжних карт українців 9,4 млн грн

З електронних платіжних карт українців у січні 2013 року кіберзлочинці зняли кошти на загальну суму 9,4 млн грн, з яких 8,3 млн грн було повернено власникам після здійснених співробітниками Міністерства внутрішніх справ України заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління по боротьбі з кіберзлочинністю МВС України Максим Литвинов на прес-конференції в Києві.

За його словами, у 2012 році в країні було зафіксовано 139 фактів шахрайства з електронними рахунками на загальну суму 116 млн грн. Жертвами кібершахраїв минулого року стали 57 банків.

Член правління Нацбанку Наталія Синявська повідомила на прес-конференції, що загальна кількість шахрайських операцій з платіжними картами у 2012 році збільшилася до попереднього року на 47%, а сума збитків від цих операцій збільшилася за минулий рік на 20%.

Водночас, за її словами, у загальнонаціональному обсязі операцій з платіжними картами збитки від шахрайських операцій становлять лише 0,002%.

«Хоча це й небагато, але не секрет, що банки і платіжні системи прагнуть не показувати реальні збитки, зберегти довіру клієнтів. Ми бачимо тенденцію до зростання цих збитків", - зазначила Н.Синявська.

Станом на 1 січня 2013 року, українські банки надавали послуги з використанням систем дистанційного обслуговування для 11 млн приватних клієнтів.

У ході прес-конференції керівники Національної асоціації банків України і представники МВС підписали меморандум про співпрацю з питання взаємодії у запобіганні фактам шахрайства з електронними платіжними системами.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого голова Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА» Олександр Карпов на прес-конференції на тему «Результати боротьби з кіберзлочинністю в Україні» повідомив, що в Україні кількість проблемних операцій, здійснюваних з банківськими платіжними картками, на 40-45% менше, ніж у Європі.

«Середній показник по Європі становить 0,06%-0,08%, досягаючи у деяких країнах 0,15%. В Україні в середньому на 40%-45% менше проблемних операцій», – зазначив він.