Fitch переглянуло прогноз за рейтингом Нідерландів зі стабільного до негативного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло прогноз за рейтингом Нідерландів зі стабільного до негативного, підтвердивши також довгостроковий рейтинг дефолту емітента країни в іноземній і місцевій валютах на рівні "ААА".

Водночас Fitch зберегло країнову стелю за рейтингом Нідерландів на позначці "ААА" і короткостроковий РДЕ в іноземній валюті "F1+".

"Перегляд прогнозу до негативного зі стабільного відображає думку аналітиків Fitch про те, що економіка Нідерландів, що володіє великим обсягом позикових коштів, переживає низку потрясінь", - сказано в повідомленні агентства.

Зокрема, ціни на нерухомість в країні знижуються швидкими темпами, і корекція на цьому ринку виявилася глибшою, ніж прогнозувало агентство. Це продовжить негативно впливати на рівень споживання домогосподарств, наголошується в прес-релізі Fitch.

Крім того, беручи до уваги націоналізацію банку SNS Bank N.V. минулого тижня, Fitch відзначає проблеми банківського сектора країни. З 2008 року три з чотирьох найбільших банків Нідерландів зазнають суттєвих фінансових труднощів і потребують зовнішньої фінансової підтримки. Також рівень держборгу країни, який, як очікується, підніметься до максимального рівня у 77% ВВП, більший за аналогічний показник інших країн, що мають рейтинг "ААА".

На думку Fitch, сама по собі націоналізація банку SNS не зможе призвести до пониження рейтингу держави, однак вплине на зростання держборгу Нідерландів в 2013 році на 1,6 процентного пункта. Аналітики оцінюють показник на рівні 74,4% ВВП, передає РІА "Новости".

Аналітики агентства відзначають, що реалізація довгострокового плану уряду країни з консолідації бюджету ускладнюється непростими економічними умовами в країні. У 2013 році цільовий показник дефіциту бюджету Нідерландів становить 3% ВВП країни за умови зростання економіки на 0,7%. Проте Fitch прогнозує, що за підсумками поточного року економіка Нідерландів збільшиться лише на 0,5%, а дефіцит бюджету становитиме 3,4% ВВП.

За оцінкою аналітиків агентства, основним двигуном економічного зростання в Нідерландах у 2013-2014 роках залишиться торгівля.