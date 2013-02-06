США вимагає від S&P 5 млрд дол.

Уряд США вимагає 5 мільярдів доларів за позовом від Standard & Poor's, звинувачуючи рейтингове агентство в свідомому обмані інвесторів перед фінансовою кризою 2008 року, повідомляє Reuters.

Це перший державний позов проти рейтингового агентства, і Міністерство юстиції, яке посилається на рідко вживаний закон, в разі успіху може використовувати аналогічну стратегію і надалі.

США заявили, що S&P ввело інвесторів в оману, кажучи про об'єктивність своїх рейтингів іпотечних інструментів, а також про відсутність конфлікту інтересів під час присвоєння рейтингів.

На думку міністерства, S&P завищувало рейтинги і замовчувало ризики в період краху ринку житла, бажаючи розширити кількість своїх клієнтів серед інвестиційних банків, які випускали іпотечні облігації.

"Говорячи простіше, це кричущі дії, які стосуються самих коренів останньої фінансової кризи", - заявив на прес-конференції у Вашингтоні генеральний прокурор Ерік Холдер.

S&P заявило у вівторок, що позов не має підстав.

"Заяви про те, що ми свідомо підтримували рейтинги на високому рівні, коли вони повинні були бути нижче, просто невірні", - заявило агентство.

Позови до агентства також подали 16 штатів і округ Колумбія.

За два дні акції McGraw-Hill Companies Inc, материнської компанії S&P, впали на 23%.

Джерело, близьке до компанії, повідомило, що S&P очікує багаторічного процесу. Переговори про мирову угоду зазнали невдачі, коли уряд запропонував агентству заплатити штраф у понад 1 мільярд доларів і визнати свою провину, що зробило б його вразливим для нових позовів.

На відміну від кримінальних справ цивільний позов уряду не потребує доведення, що виключає можливість розумного сумніву.

Урядові потрібно обгрунтувати обвинувачення "переважаючими доказами" - тобто докази повинні лише свідчити про те, що звинувачення уряду правдоподібніші.

Уряд також відмовився від доведення свідомого спотворення конкретних рейтингів, які в цілому підпадають під захист закону про свободу слова, і обґрунтовуватиме хибність лише одного твердження S&P - об'єктивність рейтингів агентства.

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