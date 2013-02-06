Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1410/8,1460 грн/дол.

У середу, 6 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1410/8,1460 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2714/0,2718, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,0125/11,0210. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3524/1,3526 (вівторок — 1,3490/1,3492).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1470, на 12:00 звузився спред — 8,1435/8,1450. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1400/8,1440 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9785/10,9870, на 12:00 ціни пішли вгору — 11,0165/11,0235. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,0320/11,0410.