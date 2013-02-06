Розмір Фонду гарантування вкладів знижується

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у січні 2013 року знизився на 1,07%, або на 65,2 млн грн, повідомляється у прес-релізі фонду.

Згідно з повідомленням, на 1 лютого 2013 року загальна сума акумульованих фондом коштів становить 6 026,9 млн грн, учасниками фонду є 173 банки.

Як повідомляв УНІАН, за 2012 рік обсяг фінансових ресурсів фонду зріс на 26,2%, або на 1,26 млрд грн. Фонд за 2012 рік виплатив 532,3 млн грн відшкодування 14 930 вкладникам 22 банків.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року, фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.