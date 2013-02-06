У січні податкові надходження до бюджету зросли на 12,6%

У січні 2013 року контрольовані податковими і митними органами надходження до зведеного бюджету України зросли на 12,6% - до 30,3 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерство доходів і зборів, куди входять податкова і митна служби.

«Порівняно з січнем 2012 року надходження зросли на 3,4 млрд грн, або на 12,6%», - говориться в повідомленні.

Зокрема, державний бюджет одержав 24 млрд грн, із яких 16,2 млрд грн забезпечено податковими органами і 7,8 млрд грн - митницями.

До місцевих бюджетів за перший місяць цього року надійшло 6,3 млрд гривень.

Крім того, прес-служба Міндоходів уточнює, що в повному обсягу виконано завдання з податку на прибуток, акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених підакцизних товарів, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію і природний газ тощо.

Як повідомляв УНІАН, Державна казначейська служба України повідомила, що в січні 2013 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 23,2 млрд грн, що 1,5 млрд грн (на 6,8%) більше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Згідно з повідомленням Держказначейства, до загального фонду держбюджету надійшло 20,1 млрд грн, що на 2 млрд грн (на 10,8%) більше торішнього показника, до спеціального фонду - 3,1 млрд грн.

У січні ц.р. обсяг відшкодувань з податку на додану вартість становив 4,5 млрд грн, що на 0,9 млрд грн (на 25,6%) більше, ніж у січні минулого року. Обсяг відшкодувань в автоматичному режимі становив 1,6 млрд грн.

Міністерство доходів і зборів створене 24 грудня 2012 року шляхом реорганізації Державної податкової служби України і Державної митної служби.