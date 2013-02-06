Активні розмови про світові суверенні рейтинги вдарили по GBP - Forex club

Активні розмови про світові суверенні рейтинги, та ще й пониження прогнозу щодо Голландії зі стабільного на негативний нагадали ринку про улюблену кризову тему і вдарили по найвразливішій у цьому плані валюті - GBP, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

Оскільки ситуація у Великобританії вже кілька кварталів викликає побоювання і стимулює розмови про те, що рівні держборгу і темпи зростання економіки можуть призвести до втрати найвищої оцінки рейтингових агентств, будь-які спогади про це одразу б'ють по національній валюті. Таким чином, прогнозують аналітики, враховуючи відсутність важливих економічних подій, існує ймовірність подальшого падіння GBP/USD з найближчою метою 1,56 і далі до мінімуму серпня минулого року - 1,5546.

Передбачається, що голова Банку Японії піде у відставку вже 19 березня, так що можливості для додаткового пом'якшення монетарної політики відкриються трохи раніше, а значить на найближчий час у USD/JPY всі шанси підійти до позначки 95,00.