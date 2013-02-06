Прибуток українських банків у 2012 році склав майже 5 млрд грн - голова НБУ

Українські банки за підсумками минулого року одержали прибуток у розмірі близько 5 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитків у 2011 році .

Як повідомляється на сайті Національного банку України, про це заявив голова НБУ Ігор Соркін під час робочої зустрічі керівництва Нацбанку з представниками Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду 4 лютого.

«Головне, що в 2012 році банківська система вийшла на прибутковий рівень діяльності, одержавши прибуток у розмірі майже 5 млрд грн» - сказав І.Соркін.

Водночас він нагадав, що 2011 рік українські банки завершили зі збитками у 7,7 млрд грн.

Глава НБУ відзначив поліпшення ситуації з проблемними кредитами, які, за його інформацією, за січень-листопад 2012 року скоротилися майже на 15 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 лютого, директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександр Дубихвіст у ході круглого столу повідомив, що з 1 січня 2010 року по 1 січня 2013 року населення погасило майже 88 млрд грн (у еквіваленті) або зменшило свою валютну заборгованість на 51%.

Нагадаємо, що прибуток української банківської системи в листопаді 2012 р. становив 0,56 млрд грн (у жовтні 2012 р. - 1 млрд грн), за січень-листопад - 4,358 млрд грн (за 11 місяців 2011 року збитки системи становили 4,8 млрд грн).

Банківська система України за підсумками 2011 року скоротила збитки порівняно з 2010 роком на 40% - до 7,708 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: БАНКИ-Фінансові показники-2012