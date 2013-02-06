Азаров розповів, через кого «по наших дорогах проїхати неможливо»

Прем'єр-міністр України Микола Азаров розкритикував керівництво регіонів за слабке використання субвенцій на ремонт дорожнього покриття, через що стан доріг в результаті перепаду температури взимку істотно погіршав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Прем'єр відзначив, що лише Дніпропетровська область у повному обсязі використала передбачені кошти. Майже повністю субвенції використані у Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській і Хмельницькій областях. Найгірша ситуація у Тернопільській області, де субвенції використані лише на 30%.

«Хіба це робота? Я питаю, якими ж можуть бути дороги, якщо місцеві керівники не в змозі навіть використати ті ресурси, які надає держава? Ми не такі багаті, щоб будувати і утримувати погані автодороги», - сказав М.Азаров. Водночас він підкреслив, що стан доріг украй незадовільний.

«Нашими дорогами їхати складно, а іноді просто неможливо. Нинішня зима остаточно доконала багато кілометрів доріг. І водії, і пішоходи обурені станом дорожнього покриття», - сказав М.Азаров.

Також прем'єр-міністр наголосив на необхідності найближчим часом сконцентрувати всі зусилля на ремонті доріг. «Доручаю віце-прем'єр-міністрові Олександру Вілкулу взяти під особистий контроль організацію невідкладного ремонту і підготовку до планових ремонтів доріг. Необхідно разом з Міністерством фінансів розглянути ситуацію в регіонах і терміново надати допомогу там, де недостатньо сил на місцях», - сказав М.Азаров.

Крім того, він доручив «Укравтодору» розробити графік ремонту доріг державного значення.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України у 5 разів знизив вартість інвестиційних програм, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Відповідна постанова Кабміну № 30 від 23 січня розміщена на сайті уряду.

Згідно з документом, мінімальна кошторисна вартість для інвестиційних програм (проектів) регіонального (міжрегіонального) значення і тих, які реалізуються у містах обласного значення, знижена з 5 млрд грн до 1 млрд грн, а для тих, які спрямовані на розв’язання проблем однієї чи кількох територіальних громад (міст районного значення, сіл, селищ), - з 1 млрд грн до 200 тис. грн.

Державний фонд регіонального розвитку створено у складі державного бюджету, частка фонду становить не менше 2,5% обсягу витрат загального фонду держбюджету за відповідний період.

Розподіл коштів держфонду регіонального розвитку здійснюється у співвідношенні: 70% - між бюджетом Криму, обласними бюджетами і бюджетом Севастополя відповідно до чисельності проживаючого населення, а 30% - між відповідними місцевими бюджетами для реалізації пріоритетних інвестпроектів.

Порядок використання коштів держфонду регіонального розвитку затверджується Кабміном.