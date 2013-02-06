Голова НБУ розповів МВФ про досягнення

Позиція Національного банку України щодо важливості співпраці з Міжнародним валютним фондом залишається незмінною - в НБУ зацікавлені у відновленні співпраці з Фондом.

Як повідомляється на сайті НБУ, про це заявив голова Нацбанку Ігор Соркін під час зустрічі з фахівцями Європейського департаменту МВФ на чолі з керівником місії Крістофером Джарвісом, яка відбулася 4 лютого 2013 року у рамках візиту місії Фонду до України.

«Ми зацікавлені у відновленні та активізації програмної співпраці з Міжнародним валютним фондом, керівництво якого більшість наших зусиль оцінює позитивно», - зазначив І.Соркин.

Він поінформував представників місії МВФ про результати роботи банківської системи України і «про досягнення значного успіху у виконанні домовленостей, визначених Меморандумом про економічну і фінансову політику».

Водночас, як зазначається в повідомленні НБУ, К.Джарвіс запевнив, що МВФ задоволений виконанням Нацбанком своїх зобов'язань. «Ми віддаємо належне вашим досягненням у рамках співпраці, особливо хочемо відзначити заходи, спрямовані на підтримку цінової стабільності в країні», - цитує слова керівника місії МВФ прес-служба Нацбанку.

Сторони домовилися провести ряд робочих зустрічей, у ході яких мають намір детально обговорити проблеми і завдання, пов'язані з подальшою співпрацею України з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов в інтерв'ю телеканалу «Україна» повідомив, що Україні, можливо, вдасться досягти домовленості з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту вже до березня.

Місія МВФ, прибула до України 29 січня, до 12 лютого має намір обговорити нову програму співпраці.

За словами С.Арбузова, Україна за новою програмою чекає одержати за кредитом стенд-бай 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).