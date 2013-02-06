Троє наймолодших підприємців Києва задекларували в 2012 році 146 тис. грн доходів

Троє наймолодших платників податків Києва (у віці від 16 до 18 років), які працюють як приватні підприємці, задекларували 146 тис. грн доходів у 2012 році та сплатили з них 14,5 тис. грн податків. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України в Києві з посиланням на главу відомства Ірину Носачову.

«На обліку в податкових органах перебувають 18 фізичних осіб - підприємців у віці від 16 до 18 років. Десять з них працюють на загальній системі оподаткування, вісім вибрали спрощену систему переважно 2-й і 3-ї групи», - цитує прес-служба І.Носачову.

За її словами, серед найбільш поширених сфер діяльності столичної ділової молоді - оптова та роздрібна торгівля, оренда нерухомості, діяльність у сфері ресторанного бізнесу та мобільного харчування, надання послуг перукарських салонів і салонів краси, консультування з питань інформатизації та комп'ютерного програмування.

Нагадаємо, громадянин України, який досяг 16-річного віку та бажає займатися підприємницькою діяльністю, може бути зареєстрований підприємцем за наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів), опікунів або органу опіки. До того ж з моменту реєстрації суб'єкт підприємництва набуває повної цивільної дієздатності, передбаченої Цивільним кодексом, і підлягає підприємницькому обліку згідно з нормами Податкового кодексу.