Скасування суворої звітності за акцизними марками призведе до засилля контрафакту - експерти

Скасування суворої звітності за акцизним маркам, а саме з такою пропозицією виступило Міністерство юстиції, призведе до різкого збільшення в Україні контрафактного алкоголю і сигарет вже в 2013 році.

Про це сказано в коментарях експертів, переданих УНІАН.

«Бланки марок повинні бути документами суворої звітності, адже за їх допомогою контролюється легальність продукції», - заявив директор асоціації "Виноградарі та винороби України" Сергій Міхайлечко.

На думку експертів, зі збільшенням тіньового ринку алкоголю і тютюну одночасно впадуть надходження до бюджету.

«А якщо вона (акцизна марка - УНІАН) не є бланком суворої звітності і може бути підроблена на звичайному принтері, то хто ці податки буде платити?» - зазначив екс-заступник міністра фінансів Олександр Савченко.

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайло Бродський також звернув увагу, що в Україні вже масово підробляють акцизні марки.

«Cудячи з кількості пропозицій в Інтернеті, в Україні використовується величезна кількість підроблених марок», - упевнений М.Бродський.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України пропонує ввести акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки.

Відповідно до розробленого документу, запровадження нових акцизних марок - один з етапів створення комплексної автоматизованої системи обліку обороту алкогольних напоїв і тютюнових виробів, суть якої в повному контролі за виробництвом, оптовими поставками і роздрібною торгівлею підакцизними товарами.

Одночасно Міндоходов пропонує збільшити вартість акцизних марок, оскільки вона залишалася незмінною з 2008 року.

Якщо постанову ухвалять, то вже з 1 квітня 2013 року акцизні марки для алкогольних виробів подорожчають з 10 коп. до 27 коп., а для сигарет - з 5,5 до 14,2 коп.

Наприкінці січня 2013 Міністерство юстиції запропонувало виключити акцизні марки з переліку бланків суворої звітності. Міндоходов розкритикувало таку можливість, пояснивши свою позицію тим, що такий крок призведе до зростання фальсифікату і розширенню тіньового ринку підакцизних товарів. Фахівці міністерства також звернули увагу, що підпільне виробництво алкоголю і тютюну - одна з найпоширеніших податкових злочинів. Причому фальсифікат, пропонований споживачам, часто загрожує їхньому життю і здоров'ю.