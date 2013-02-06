Міжбанк у середу закрився зниженням котирувань

У середу, 6 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,1410/8,1460, до 12:00 ціни знизилися 8,1390/8,1425. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1330/8,1380 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2714/18, до 12:00 ціни знизилися 0,2711/15. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 29,9790 (-0,0435).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3510/95. Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0125/11,0210, до 12:00 ціни підвищилися 11,0165/11,0255. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,9855/10,9965.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1470, до 12:00 звузився спред - 8,1435/8,1450. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1400/8,1440 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,9785/10,9870, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,0165/11,0235. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,0320/11,0410.

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