Інфляція в січні становила 0,2%

Інфляція в Україні в січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року становила 0,2%, проти січня 2012 року зафіксовано дефляцію у розмірі 0,2%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, у січні проти грудня 2012 року найбільше подорожчали продукти харчування і безалкогольні напої - на 0,3% (проти січня 2012 року - зниження цін на 2,2%), зокрема овочі - на 6,4%, алкогольні напої й тютюнові вироби - на 0,4% (зростання на 6,7%), житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - на 0,4% (зростання на 0,6%) зокрема гаряча вода і опалювання - на 1,6%, квартплата - 0,6%.

Відносно помітне зниження цін зафіксоване лише на цукор - на 2,2% (проти січня 2012 року зниження - 16,6%).

За рештою позицій у січні 2013 року проти грудня 2012 року зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,3 п.п.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

У січні 2012 року проти грудня 2011 року в Україні зафіксована інфляція 0,2%, проти січня 2011 року - 3,7%

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розрахований виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП темпи зростання ВВП – 3,4%.