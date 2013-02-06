Янукович виступає за створення постійно діючого українсько-литовського бізнес-форуму

19:27, 06 лютого 2013
Фінанси
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Вільнюс. Президент України Віктор Янукович висловлюється за створення постійно діючого українсько-литовського бізнес-форуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на зустрічі ділових кіл Литви у Вільнюсі.

"Наша спільна мета - створити умови для розвитку бізнесу в Україні та Литві", - сказав В.Янукович.

За його словами, керівництво обох країн ставить завдання збільшити рівень товарообороту між країнами, і «ми дуже добре розуміємо, за рахунок чого він може зростати».

В.Янукович наголосив на необхідності створення умов у двох країнах для збільшення надходження інвестицій. «Бізнес знайде дорогу туди, де пахне прибутком», - зауважив він.

Велику увагу В.Янукович приділив питанню збільшення кількості українських товарів на литовському ринку.

Також Президент відзначив, що минулого року інвестиції в Україну зросли на 17%.

Як повідомляв УНІАН, у Вільнюсі 6 лютого відбулося засідання Ради Президентів Литви та України.

Президент України Віктор Янукович повідомив у заяві ЗМІ після завершення засідання, що Литва є стратегічним партнером України в питаннях євроінтеграції.

Україна та ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

У цей час Угода про асоціацію знаходиться на стадії перекладу і технічної підготовки до підписання.

Водночас Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний у РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

13 грудня 2012 президент України Віктор Янукович заявив, що Україна має приєднатися до деяких положень Митного союзу.

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