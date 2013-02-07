Золотовалютні резерви НБУ в січні зросли на 0,4%

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) в січні зросли на 0,4% і за станом на 1 лютого 2013 становили 24,652 млрд дол. США.

Про це йдеться в коментарі директора Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександра Дубихвіста, розміщеному на сайті регулятора.

«За станом на 1 лютого 2013 обсяг золотовалютних резервів становив 24,652 млрд дол. США в еквіваленті. Тобто, за місяць резерви зросли на 106 млн дол. США в еквіваленті», - повідомив О.Дубихвіст.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., загалом за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Резерви в іноземній валюті в грудні скоротилися на 3,3% - до 22,647 млрд доларів, у золоті - на 3,5%, до 1,89 млрд доларів.