Політика НБУ щодо утримання інфляції призвела до подорожчання кредитного ресурсу - УКБС

Політика, спрямована на утримання інфляції, яку проводив Національний банк України у 2012 році стала основною причиною зростання вартості кредитних ресурсів, йдеться у повідомленні Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» (УКБС), переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказується, що Асоціація надала свої пропозиції до розробленого урядом проекту «Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр.», які, на думку УКБС, дозволять деталізувати механізми активізації кредитування в економіці і сприяти зниженню вартості ресурсів на фінансовому ринку внаслідок зміни пріоритетів грошово-кредитного регулювання.

В УКБС зазначають, що повністю підтримують необхідність реалізації основних завдань державної політики, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності економіки. Водночас вважають, що Програмою не визначені взаємодоповнюючі заходи економічної політики для вирішення наявних економічних проблем. «Так, у документі неодноразово акцентується увага на проблемі високої вартості кредитних ресурсів в економіці, що обмежує доступ до них суб'єктів підприємницької діяльності. Однак у розділах, що містять заходи економічної політики для вирішення проблем, завдань для активізації кредитування не передбачено», - йдеться в повідомленні УКБС.

В Асоціації вважають, що основною причиною підвищення вартості фінансових ресурсів в Україні в 2012 р. стало проведення стримуючої монетарної політики, спрямованої насамперед на забезпечення низького рівня інфляції шляхом обмеження грошової пропозиції.

У зв'язку з цим експерти УКБС запропонували доповнити Програму заходами зі зміни стратегії грошово-кредитної політики з інфляційного таргетування на забезпечення довгострокового економічного зростання шляхом поступового зниження вартості кредитних ресурсів. Це передбачає розширення ліквідності банківської системи, зокрема шляхом спрощення доступу до кредитів рефінансування і орієнтації банківського нагляду на збереження ресурсної бази кредитних організацій. В УКБС переконані, що це дозволить залучити додаткові ресурси для кредитування реального сектора економіки і сприяти її зростанню.

«Враховуючи складні умови, що склалися на міжнародному ринку капіталу, УКБС пропонує доповнити Програму заходами щодо створення умов для акумуляції банківською системою внутрішніх довгострокових фінансових ресурсів, - зазначила генеральний директор УКБС Галина Оліфер. - Мова йде насамперед про необхідність запровадження на законодавчому рівні чіткої диференціації між терміновими і поточними депозитами і умовами їх обслуговування. Це сприятиме вирішенню важливого ​​загальнодержавного завдання щодо активізації довгострокового кредитування реальної економіки, обсяги якого скоротилися за 11 місяці 2012 р. майже на 4%, або на 11 млрд грн».

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Нацбанк у 2012 році скоротив обсяги мобілізаційних операцій проти 2011 року в 10 разів, до того ж збільшив обсяги рефінансування в 3,4 рази.

Так, обсяг операцій з рефінансування банків у 2012 році становив 97,6 млрд грн, середньозважена процентна ставка за операціями рефінансування за підсумками року - 8,13%.

Обсяг мобілізаційних операцій у 2012 році становив 16,7 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 2,62%.