Шанси пари EUR/USD відновитися на заявах ЄЦБ великі - Forex club

Заплановане на четвер, 7 лютого, виступ голови ЄЦБ Маріо Драгі щодо поточного курсу буде ключовим для євро, враховуючи недавню низку чуток про те, що європейська влада незадоволена занадто високим курсом національної валюти. Отже, шанси, що пара EUR/USD відновиться вже під час прес-конференції Драгі, великі, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Однак, на їхню думку, навряд чи пара зможе піднятися вище позначки 1,40. Первинною метою буде рівень 1,3630, далі - 1,37.

За оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, поточна динаміка EUR залишається в «зоні комфорту» ЄЦБ, і навряд чи Драгі взагалі торкнеться цього питання. По-перше, головний експортер регіону Німеччина заявила, що національна валюта не є переоціненою, а її поточне зростання - лише віддзеркалення довіри інвесторів. По-друге, ділова активність у сфері послуг та обробної промисловості регіону продовжує відновлюватися. По-третє, складно назвати «різким» зміцнення в районі 1,34, враховуючи, що ще в 2011 євро торгувався біля позначки 1,40, а в 2010-му - 1,53.

На поточний момент для пари USD/JPY вірогідний відкат до позначки 93,00 перед новою хвилею покупок. А втім, сьогодні ключовою для ієни стане саме динаміка кросу з EUR, цілком можливо пробивання рівня 127,80/90 з метою 128,40.