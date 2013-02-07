Торги на міжбанку відкрилися падінням котирувань

У четвер, 7 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1320/8,1380 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2708/12, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,0210/11,0325. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3553/55 (середа — 1,3524/26).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 6 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1410/8,1460, на 12:00 ціни знизилися - 8,1390/8,1425. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1330/8,1380 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0125/11,0210, на 12:00 ціни підвищилися - 11,0165/11,0255. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,9855/10,9965.