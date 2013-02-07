CityCommerce Bank має намір придбати мережу відділень «ПроФін Банку»

CityCommerce Bank веде переговори з «ПроФін Банком» про придбання дев'яти відділень «ПроФін Банку», велика частина яких розташована в Донецькому регіоні.

Про це йдеться в повідомленні CityCommerce Bank, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказується, що розширення мережі банку в Донецькому регіоні передбачено стратегією розвитку CityCommerce Bank.

«На сьогодні відкрито 61 відділення CityCommerce Bank і, згідно зі стратегією на 2013 рік, ми плануємо наростити мережу на 80 відділень за рахунок відкриття власних і придбання мережі інших банків», - зазначив голова правління CityCommerce Bank Дмитро Грабовецький.

Варто відзначити, що 6 лютого «ПроФін Банк» на своєму сайті розмістив інформацію про ухвалення наглядовою радою банку рішення закрити в лютому 7 відділень банку, 5 з яких - у Донецьку і Донецькій області (м.Донецьк, Донецька обл. - м. Макіївка, м. Авдіївка, м. Горлівка та м. Артемівськ). Також буде припинено роботу відділень банку у Львові та Києві.

Довідка УНІАН. CityCommerce Bank (Міський комерційний банк) заснований в 2006 році, до 2010 року мав назву «Партнер-банк», до 2012 - «Конверсбанк».

Станом на 1 січня 2013 активи банку становили 3,1 млрд грн, статутний капітал - 195,9 млн грн.

Прибуток CityCommerce Bank за 2012 становив 3,35 млн грн.

Станом на 7 лютого 2013 регіональна мережа банку має 61 відділення.

«ПроФін Банк» (до грудня 2008 року - «Ікар-Банк») працює на ринку України з 1989 року і є дочірнім банком Societe Generale SA.

Центральний офіс банку знаходиться в м. Донецьк. Мережа «ПроФін Банку» до останнього часу налічувала 9 відділень в Донецьку та Донецькій області, в м. Київ та м. Львів.

На 1 жовтня 2012 активи банку становили 224 млн грн, кошти клієнтів - 85,6 млн грн, власний капітал - 135 млн грн.

За 9 місяці 2012 року банк одержав збиток у розмірі 48,3 млн грн.