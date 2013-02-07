Базова дефляція в січні становила 0,1%

Базова дефляція (Базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні в січні 2012 року проти грудня 2012 року становила 0,1% (БІСЦ - 99,9%).

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

До того ж за даними відомства, у січні 2013 року проти січня 2012 року базова інфляція становила 0,7% (БІСЦ - 100,7%).

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року становила 0,2%, проти січня 2012 року зафіксована дефляція у розмірі 0,2%.

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує на інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.